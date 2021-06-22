МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Электропотребление в России растет на фоне аномально жаркой погоды, с 1 июня рост составил 5,8% в годовом выражении, но энергосистема РФ готова к нагрузке, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго Евгений Грабчак. Эксперт объяснил, что будет с ценами на электроэнергию в России

Согласно прогнозу Гидрометцентра, воздух в центре Европейской России прогреется к середине недели до 36 градусов, в четверг, пятницу и субботу жара может немного снизится, на северо-западе Европейской России аномальная жара продержится как минимум, до среды. Например, в Москве, по прогнозам синоптиков, во вторник погода может побить температурный рекорд 120-летней давности.

"В настоящее время в энергосистемах Европейской части РФ и по России в целом наблюдается положительная динамика потребления электроэнергии как в отношении показателей 2020 года, так и в отношении показателей 2019 года, в том числе при исключении температурного влияния и дополнительного дня високосного года….На динамику потребления в числе прочих факторов оказывает влияние погода — в жару потребление электроэнергии растет", — отметил Грабчак.

Он добавил, что потребление электроэнергии в России "с начала лета, то есть с 1 июня, выросло на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года". С начала года энергопотребление в РФ увеличилось на 4,8% по сравнению с 2020 годом, при этом без учета дополнительного дня високосного года рост составил 5,5%, а при равных температурных условиях — плюс 3,7%, в Европейской части России с начала года потребление возросло на 5,1%, а с июня — на 6,5%, рассказал Грабчак.

"На этой неделе прогнозируем увеличение потребления мощности на 4 ГВт. В целом температура будет выше, чем на прошлой неделе, на 3-5 градусов по всей территории страны, кроме Уральского федерального округа. Хочу отметить, что энергосистема готова к росту нагрузки", — заключил замминистра.