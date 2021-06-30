МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России по итогам первого полугодия ожидается на уровне 10,2 миллиарда кВт.ч, что является рекордным показателем с 2013 года, сообщили РИА Новости в Минэнерго и следует из данных ФТС. В Европе рекордно выросли цены на электроэнергию

"Экспорт электроэнергии из России по итогам первого полугодия ожидается на уровне 10,2 миллиарда кВт.ч. В первом полугодии 2020 года показатель был на уровне 5,2 миллиарда кВт.ч, в первом полугодии 2019 года — 9,3 миллиарда кВт.ч", — рассказали в министерстве.

Согласно данным таможенной статистики прошлых лет, показатель за первое полугодие 2021 года может стать рекордным по сравнению со значениями аналогичных периодов начиная с 2013 года, когда объем экспорта составил 10,4 миллиарда кВт.ч.

Как отметили в Минэнерго, в первом полугодии 2021 года наблюдается рост экспорта до рекордных или близких к ним значений за последнее десятилетие в направлении стран Балтии (рост более чем вдвое по сравнению с 2020 годом, до 3 миллиардов кВт.ч) и Финляндии (рост более чем в три раза по сравнению с 2020 годом, до 3,8-3,9 миллиарда кВт.ч).

"Рост экспортной поставки обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой на Nord Pool, которая сложилась на фоне продолжительного периода холодной и сухой погоды в зимний период, а также аномальной высокой температуры в летний. Рост цен на энергоносители и котировок на выбросы СО2 привел к увеличению себестоимости производства на тепловой генерации на Nord Pool, востребованность в которой существенно увеличилась на фоне снижения выработки ВЭС и ГЭС, а также ремонтов АЭС", — прокомментировали в ведомстве.