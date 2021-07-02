МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России в июне 2021 года составила 81,4 миллиарда кВт.ч, что на 8,6% больше выработки в июне прошлого года, следует из данных Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС). Минэнерго ожидает рекордного экспорта электроэнергии из России

Отмечается также, что электростанции в Единой энергосистеме (ЕЭС) России в июне 2021 года выработали 80,2 миллиарда кВт.ч, что на 8,7% больше показателя годичной давности.

С начала 2021 года выработка электроэнергии в России в целом составила 564,5 миллиарда кВт.ч, что на 6% больше объема выработки в январе–июне 2020 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за первые шесть месяцев 2021 года составила 556 миллиарда кВт.ч, что на 6,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния 29 февраля високосного 2020 года рост выработки за январь–июнь 2021 года составил по ЕЭС России 6,8%, по России в целом 6,7%.

Потребление электроэнергии в июне 2021 года в целом по России составило 79,7 миллиарда кВт.ч, что на 7,6% больше аналогичного показателя 2020 года. В том числе потребление электроэнергии в ЕЭС России в июне 2021 года составило 78,5 миллиарда кВт.ч, что на 7,7% больше объема потребления за июнь 2020 года. Россия ратифицировала протокол об общем рынке электроэнергии в ЕАЭС

Потребление электроэнергии за первые шесть месяцев 2021 года в целом по России составило 553 миллиарда кВт.ч, что на 5,1% больше, чем за такой же период 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – больше на 5,7%). В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 544,5 миллиарда кВт.ч, что на 5,2% больше, чем в январе–июне 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – больше на 5,8%).

Ранее в июне Минэнерго РФ сообщало, что электропотребление в энергосистеме РФ в июне выросло на 7,6% в годовом выражении и на 1,3% по сравнению с июнем 2019 года, до 79,7 миллиарда кВт.ч. При этом с начала года показатель составил 553 миллиарда кВт.ч, что на 5,1% выше уровня прошлого года.