МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Группа "Русгидро" в первом полугодии 2021 года сократила выработку электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 73,147 миллиарда кВт.ч, следует из материалов компании. "Норникель" в первом полугодии сократил выпуск никеля на 26%

Выработка по группе "Русгидро" без учета Богучанской ГЭС в первом полугодии снизилась на 9,7%, до 49,453 миллиарда кВт.ч.

"Показатели общей выработки группы "Русгидро" в первом полугодии 2021 года превысили среднемноголетние значения, однако ниже показателей прошлого года из-за эффекта высокой базы", — отмечает компания.

По итогам второго квартала общая выработка электроэнергии группы "Русгидро" с учетом Богучанской ГЭС снизилась на 1,9%, до 39,564 миллиарда кВт.ч. Выработка электроэнергии ГЭС и ГАЭС без учета Богучанской ГЭС снизилась на 1,7% и составила 29,503 миллиарда кВт.ч, выработка тепловых станций снизилась на 6,5%, до 5,628 миллиарда кВт.ч. Отпуск теплоэнергии группы "Русгидро" в ДФО вырос на 1,3%, до 4,904 миллиона Гкал.