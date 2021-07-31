МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Летом текущего года в России был достигнут новый рекорд энергопотребления, который составил 126 142 мегаватт, сообщили "Известия", опираясь на данные Министерства энергетики России. В США ожидают, что МКС проработает и после 2028 года

Этот показатель превышает рекорд 24 июня 2021 года на 1 377 мегаватт, он также выше рекорда лета 2019 года на 5 765 мегаватт, сказано в протоколе оперативного совещания у директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрея Максимова.

Небывалый показатель на юге России объясняется разгаром туристического сезона, прокомментировал замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Энергосистема России обладает достаточным запасом прочности для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения потребителей, отметили в Совете производителей энергии. Работа национальной энергетической системы обеспечивает потребление с учетом необходимого резерва, пояснили в "Системном операторе".