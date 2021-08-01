МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас призвал граждан ограничить потребление электроэнергии из-за нагрузок на сеть в экстремальную жару, с таким обращением чиновник выступил после внеочередного совещания по ситуации в энергосистеме, сообщила пресс-служба министерства страны. Врач объяснил опасность ангины и отитов во время жары

В Греции установилась 40-градусная жара, такая погода продлится до 7-8 августа.

Внеочередное совещание группы управления кризисными ситуациями было собрано для проверки работоспособности энергосистемы во время продолжительной аномальной жары.

"Скрекас призвал граждан ограничить ненужное потребление электроэнергии в следующие 24 часа, так как устойчивости системы предстоит пройти проверку чрезвычайно высокими температурами", — сообщила пресс-служба. Анталья и ряд других провинций Турции объявлены зоной бедствия

По оценкам руководства энергосетями, в ближайшие дни и особенно в понедельник в часы пик (около 21.00) общая нагрузка на систему достигнет 9600 МВт, что значительно выше по сравнению со средним значением максимального спроса на электроэнергию в первой половине 2021 года — оно составило 8115 МВт. Ожидается, что в 14.00 в понедельник общая нагрузка составит 8700-8800 МВт.

На совещании говорилось, что полностью работают электростанции на природном газе. Из ТЭЦ на буром угле две временно не работают в связи с ремонтом.

Отмечается, что соединения энергосетей доступны, за исключением межсетевого соединения с Италией, которое не будет работать для устранения неисправностей до 13 августа.

В ближайшие дни потенциал ветровой генерации, по всей видимости, снизится, и ожидается, что энергия будет поступать только от фотоэлектрических станций в утренние и в дневные часы, сообщило министерство.

Что касается ситуации с природным газом, она не вызывает никаких опасений, поскольку резервуары СПГ на станции Ревитуса находятся на самом высоком уровне заполнения, а очередная доставка партии СПГ планирована на 4 августа, сообщило руководство национального оператора газовой системы DESFA.