МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Электропотребление в России в июле выросло на 6,5% в годовом выражении, до 83,3 миллиарда кВт.ч., сообщило Минэнерго РФ. Цены на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы за неделю выросли

"Потребление электроэнергии в России в июле 2021 года составило 83,3 миллиарда кВт.ч, что на 6,5% выше аналогичного показателя прошлого года", — говорится в сообщении.

Кроме того, выработка электроэнергии за этот период выросла на 7%, до 84,6 миллиардов кВт.ч.

"Энергопотребление в январе-июле увеличилось на 5,3% в годовом выражении и составило 636,3 миллиарда кВт.ч, выработка — на 6,2%, до 649 миллиардов кВт.ч.", — добавляет Минэнерго.