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Электропотребление в России в июле выросло на 6,5%
Энергосети
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Электропотребление в России в июле выросло на 6,5% в годовом выражении, до 83,3 миллиарда кВт.ч., сообщило Минэнерго РФ. "Потребление электроэнергии в России в июле 2021 года... ПРАЙМ, 02.08.2021
потребление, энергетика, новости, энергосети, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Электропотребление в России в июле выросло на 6,5% в годовом выражении, до 83,3 миллиарда кВт.ч., сообщило Минэнерго РФ.
"Потребление электроэнергии в России в июле 2021 года составило 83,3 миллиарда кВт.ч, что на 6,5% выше аналогичного показателя прошлого года", — говорится в сообщении.
Кроме того, выработка электроэнергии за этот период выросла на 7%, до 84,6 миллиардов кВт.ч.
"Энергопотребление в январе-июле увеличилось на 5,3% в годовом выражении и составило 636,3 миллиарда кВт.ч, выработка — на 6,2%, до 649 миллиардов кВт.ч.", — добавляет Минэнерго.