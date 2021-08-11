КИЕВ, 11 авг — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины с 1 октября снизит тарифы на электроэнергию для потребителей, которые потребляют менее 250 кВт в месяц, до 1,44 гривен (около 0,05 доллара) за 1 кВт.ч, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду. Украинская ДТЭК начала импорт угля из Казахстана

Ранее кабмин Украины принял решение о продлении до 31 августа действия спецтарифа на электроэнергию для населения на уровне 1,68 гривны (0,06 доллара) за 1 кВт.ч.

"Правительство сегодня принимает решение о том, что тарифы для населения на электроэнергию будут снижены до 1,44 гривен за кВт.ч для домохозяйств, которые потребляют меньше 250 кВт в месяц…Новые тарифы заработают с 1 октября", — заявил Шмыгаль в ходе заседания правительства.

По его словам, для потребителей, которые потребляют более 250 кВт. в месяц цена останется прежней — 0,06 доллара за 1 кВт.ч,

Кабмин Украины ранее принял постановление, согласно которому с 1 января была отменена льготная цена на электроэнергию для населения. Ранее первые 100 кВт.ч отпускались по цене 0,9 гривны (около 0,032 доллара) за 1 кВт.ч, выше этого лимита цена за 1 кВт.ч составляла 1,68 гривны (около 0,06 доллара). С 1 января на Украине действует единая цена — 0,06 доллара за 1 кВт.ч, и кабмин Украины регулярно продлевает действие ограниченной цены на электроэнергию.