МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Немецкая энергетическая компания RWE AG в первом полугодии 2021 года нарастила чистую прибыль на 41% в годовом выражении — до 1,432 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании. Uniper потерпела убытки в первом полугодии против прибыли годом ранее

В пересчете на одну акцию прибыль компании в отчетном периоде составила 2,12 евро против 1,65 евро годом ранее. Выручка поднялась за полугодие на 30%, до 8,448 миллиарда евро. Выработка энергии выросла в первом полугодии на 25%, до 80,898 миллиарда кВт.ч.

По итогам второго квартала чистая прибыль выросла в 1,8 раза, до 537 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию составила 0,8 евро против 0,48 евро в прошлом году. Выручка выросла на 40% в годовом выражении — до 3,741 миллиарда евро.

RWE также сообщила, что ожидает скорректированную чистую прибыль в текущем году на уровне 1,05-1,4 миллиарда евро, хотя ранее ждала показатель в 750 миллионов — 1,1 миллиарда евро.

RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Компания занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны. Штат компании составляет около 19 тысяч человек.