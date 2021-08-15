МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об уточнении требований к электросетевым компаниям, сообщает пресс-служба кабмина. Европа испытала "энергетический шок" от сокращения поставок газа Россией

"Подключение многоквартирных домов к электросетям станет дешевле благодаря уточнению требований к электросетевым компаниям. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Документ постановляет, что электросетевые организации должны протягивать кабели непосредственно к распределительным щитам. Ранее их можно было проводить до границы земельного участка, на котором находится дом. Это создавало дополнительные расходы для застройщиков и удорожание жилья.

Отмечается, что действие постановление распространяется на земельные участки, которые предоставляются по договору о комплексном освоении территории. Этот документ заключается между компанией-застройщиков и местными властями по итогам аукциона на право аренды.

"Принятое решение сделает процедуру технологического подключения менее затратной, позволит снизить стоимость строительства многоквартирных домов, а значит, позитивно повлияет на стоимость жилья на первичном рынке", — подчеркивается в сообщении.