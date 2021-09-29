МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. "Интер РАО" по просьбе китайской стороны изучает возможность существенного увеличения экспорта электроэнергии в Китай, сообщили РИА Новости в компании. В России ожидают достигнуть исторического максимума в торговле с Китаем

"Китайская сторона обратилась в "Интер РАО" с просьбой увеличить поставки электроэнергии в связи с дефицитом в северных провинциях. В настоящее время мы завершаем обсуждение технической возможности существенного роста поставок — объемы будут определены в почасовом режиме в зависимости от спроса", — говорится в сообщении "Интер РАО".

Компания отмечает, что рост поставок в Китай в свою очередь приводит к снижению цены на электроэнергию для промышленности Дальнего Востока из-за особенностей регулирования маржи экспортера.

"Интер РАО" — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.