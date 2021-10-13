МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российская энергосистема готова к десинхронизации энергосистемы Украины, и также сохраняет готовность поставлять туда электроэнергию, если у Украины возникнет в ней потребность, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Глава Минэнерго рассказал о росте поставок угля в Европу

"В целом Украина давно готовится к десинхронизации. Будут ее проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют", — сказал Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24".

Он также добавил, что если Украина, как и в прошлые годы, столкнется "с дефицитом мощности энергии из-за нехватки топлива или высокой аварийности на тепловых станциях, то российская энергосистема готова осуществить такой импорт". "Все будет зависеть от коммерческих условий", — сказал глава Минэнерго РФ.

Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии из ЕС.