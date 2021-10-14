2021-10-14T11:38:00+03:00
2021-10-14T11:38:38+03:00
2021-10-14T11:38:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Energy/20211014/834959469.html
"Интер РАО" увеличивает поставки в Эстонию и Латвию более чем на треть
Энергосети
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"ИНТЕР РАО" С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ УВЕЛИЧИВАЕТ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭСТОНИЮ И ЛАТВИЮ ПРИМЕРНО НА 38% — ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАНИНА Новость дополняется ПРАЙМ, 14.10.2021
энергетика, энергосети, экономика, мировая экономика, новости, россия, эстония, латвия, электроэнергия, интер рао
https://1prime.ru/images/83486/45/834864505.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83486/45/834864505.jpg
https://1prime.ru/images/83486/45/834864504.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83486/45/834864504.jpg
https://1prime.ru/images/83486/44/834864492.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83486/44/834864492.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. "ИНТЕР РАО" С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ УВЕЛИЧИВАЕТ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭСТОНИЮ И ЛАТВИЮ ПРИМЕРНО НА 38% — ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАНИНА
Новость дополняется