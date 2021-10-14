МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Акции "Интер РАО" прибавляли в четверг 2,85% на новостях об увеличении поставок электроэнергии в Эстонию и Латвию, следует из данных Мосбиржи. "Интер РАО" увеличивает поставки в Эстонию и Латвию более чем на треть

К 12.07 мск акции электроэнергетической компании прибавляли 2,45% — до 5,076 рубля за акцию. Ранее в ходе торгов акции росли до отметки 5,12 рубля, вплотную приблизившись к максимальных значениям июня, расположенных на отметке 5,1830 рубля за акцию.

"Интер РАО" с 15 октября увеличивает поставки электроэнергии в Эстонию и Латвию примерно на 38%, сообщила в кулуарах РЭН член правления — врио руководителя блока трейдинга компании "Интер РАО" Александра Панина.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.