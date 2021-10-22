КИЕВ, 22 окт — ПРАЙМ. Компания "Укрэнерго" проводит аукционы на импорт электроэнергии из Белоруссии и России, сообщает в пятницу издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в компании. Частные больницы и школы на Украине будут закупать газ по рыночной цене

"В пятницу открылись аукционы по распределению межгосударственных сечений с РФ и Белоруссией на ноябрь. Потенциальный объем импорта из Белоруссии может составить 1000 МВт, из России – 1540 МВт. Конечная дата приема заявок – 24 октября", — цитирует издание собеседника в "Укрэнерго".

Ранее национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 31 октября.

По данным издания, публикация окончательных результатов аукциона запланировано на 29 октября, то есть за два дня до окончания срока политического моратория, установленного на импорт электроэнергии из Белоруссии.

Ранее та же "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники в министерстве энергетики сообщала, что власти Украины планируют начать импорт электроэнергии из Белоруссии с 1 ноября. Министерство энергетики Украины опровергло эту информацию и заявило, что не намерено возобновлять импорт поставок электроэнергии из Белоруссии, равно как и из России, во время отопительного сезона.

Тем не менее, в понедельник "Экономическая правда" снова сообщила, что Украина готовится к импорту электроэнергии из Белоруссии, которая может поступить в страну в начале ноября.