"Интер РАО": КНР просит вдвое увеличить поставки электроэнергии в ноябре-декабре
СОЧИ, 28 окт — ПРАЙМ. Китай официально обратился к "Интер РАО" с просьбой вдвое увеличить поставки электроэнергии в ноябре и декабре, рассказала журналистам член правления — врио руководителя блока трейдинга компании Александра Панина.
"Китай — все-таки запросил и на ноябрь, и на декабрь. Они уже официально обратились с увеличениями объемов. Их заявка будет удовлетворена, практически в полном объеме", — сказала она.
Панина также надеется в текущем году выйти на рекордные объемы поставок в Китай. На 2022 год, по словам топ-менеджера "Интер РАО", объемы поставок пока не обсуждались.
"Они хотели в месяц 555 миллионов кВт.ч. по электроэнергии…. Почти вся она будет удовлетворена. В обычном режиме идет 285-295 миллионов кВт.ч. Почти удваивают", — отметила Панина.
"Интер РАО" в начале октября сообщила, что по просьбе китайской стороны с 1 октября увеличила поставки электроэнергии в КНР на 90% от плана или в 2 раза к уровню октября 2020 года.
Власти нескольких провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, пытаются справиться с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ. Перебои в электроснабжении происходят на фоне усилий властей по снижению выбросов углекислого газа, сокращения использования угля и стремления развивать "зеленую экономику".
"Интер РАО" — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
https://1prime.ru/Energy/20211028/835062596.html