СОЧИ, 28 окт — ПРАЙМ. Китай официально обратился к "Интер РАО" с просьбой вдвое увеличить поставки электроэнергии в ноябре и декабре, рассказала журналистам член правления — врио руководителя блока трейдинга компании Александра Панина. Украина не просила "Интер РАО" возобновить поставки электроэнергии

"Китай — все-таки запросил и на ноябрь, и на декабрь. Они уже официально обратились с увеличениями объемов. Их заявка будет удовлетворена, практически в полном объеме", — сказала она.

Панина также надеется в текущем году выйти на рекордные объемы поставок в Китай. На 2022 год, по словам топ-менеджера "Интер РАО", объемы поставок пока не обсуждались.

"Они хотели в месяц 555 миллионов кВт.ч. по электроэнергии…. Почти вся она будет удовлетворена. В обычном режиме идет 285-295 миллионов кВт.ч. Почти удваивают", — отметила Панина.

"Интер РАО" в начале октября сообщила, что по просьбе китайской стороны с 1 октября увеличила поставки электроэнергии в КНР на 90% от плана или в 2 раза к уровню октября 2020 года.

Власти нескольких провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, пытаются справиться с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ. Перебои в электроснабжении происходят на фоне усилий властей по снижению выбросов углекислого газа, сокращения использования угля и стремления развивать "зеленую экономику".

"Интер РАО" — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.