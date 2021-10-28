СОЧИ, 28 окт — ПРАЙМ. "Интер РАО" планирует обратиться в Европейскую комиссию с просьбой оценить действия литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid, из-за которого существенно снизился экспорт компании в страны Балтии, рассказала журналистам член правления — врио руководителя блока трейдинга компании Александра Панина. "Интер РАО": КНР просит вдвое увеличить поставки электроэнергии

"Мы для себя рассматриваем нанять юристов. Мы готовимся обратиться в Еврокомиссию с просьбой оценить действия Литвы на соответствие антимонопольному положению, конкуренции…. На мой взгляд, есть ущемление", — сказала она.

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid в одностороннем порядке с 15 сентября ограничил максимальную техническую пропускную способность электросетей между Литвой и Белоруссией, чтобы сократить поступление электроэнергии с БелАЭС на рынок стран Балтии. Панина уже неоднократно отмечала, что это ограничивает объемы возможной поставки из РФ, а именно уменьшает объем максимально допустимого перетока на границе.

Ранее Панина говорила, что с экспортом в страны Прибалтики "тяжелая ситуация". Кроме того, "Интер РАО" в начале октября отмечало, что в настоящее время страны Балтии не могут увеличить поставки электроэнергии из России, что могло бы смягчить для них последствия рекордного удорожания электроэнергии.

"Интер РАО" — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ. Диверсифицированный энергетический холдинг управляет активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 30,7 ГВт.