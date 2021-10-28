СОЧИ, 28 окт — ПРАЙМ. "Интер РАО" не получало запросов от Украины по возобновлению поставок электроэнергии после истечения 31 октября срока запрета, рассказала журналистам член правления — врио руководителя блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина. "Интер РАО" готовится обратиться в ЕК из-за действий регулятора Литвы

Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в конце сентября продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 31 октября."

"Никаких запросов, никаких переговоров и никакой информации о том, что они собираются открыть 1 ноября, или не собираются, я не имею. С украинской стороной переговоров не ведется", — сказала Панина.

"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 30,7 ГВт. "Интер РАО" — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.