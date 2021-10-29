ЛОНДОН, 29 окт — ПРАЙМ. Британский энегорегулятор Ofgem проведет консультации с поставщиками энергии относительно изменения ценового порога на газ и электричество для потребителей из-за резкого роста мировых цен на природный газ, следует из письма, направленного ведомством представителям сектора. Стало известно о планах властей Британии финансировать строительство АЭС

Ценовой порог на энергию в Британии устанавливается регулятором два раза в год на летний (апрель – сентябрь) и на зимний (октябрь – март) периоды. Поставщики не могут устанавливать цены выше этого максимума.

"Мы планируем эти консультации в ноябре. После рассмотрения ответов представителей сектора, мы обнародуем наше решение в феврале 2022 года. Это позволит нам внести изменения в ценовой порог на следующий ценовой период, который начнется с 1 апреля 2022 года", — говорится в письме.

Ведомство отмечает, что беспрецедентный и неожиданный рост цен на газ и электричество в последние несколько месяцев сильно деформировал энергетический рынок. Министерство работает с правительством, энергетическим сектором и организациями потребителей, чтобы справиться с ситуацией.

"С учетом того, что период неопределенности продолжается, а давление на сектор растет, мы принимаем меры для защиты интересов потребителей в краткосрочной и долгосрочной перспективе", — говорится в письме регулятора.

С начала сентября в Британии обанкротились уже 13 энергетических компаний из-за резкого роста цен на природный газ.