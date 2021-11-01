МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. "Интер РАО" по просьбе Китая с ноября нарастило объем поставок электроэнергии из России в эту страну почти вдвое, сообщили РИА Новости в компании. В Китае заявили о рекордной суточной добыче угля в октябре

"Интер РАО" с 1 ноября нарастила экспорт электроэнергии в Китай почти в два раза", — говорится в сообщении.

Ранее в октябре член правления — врио руководителя блока трейдинга компании Александра Панина сообщала, что китайская сторона официально обратилась к "Интер РАО" с просьбой вдвое увеличить поставки электроэнергии в ноябре и декабре. С начала октября поставки, также по просьбе китайской стороны, были увеличены на 90% от плана, или в 2 раза к уровню октября 2020 года.

Власти нескольких провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, пытаются справиться с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ. Перебои в электроснабжении происходят на фоне усилий властей по снижению выбросов углекислого газа, сокращения использования угля и стремления развивать "зеленую экономику". Китай оказывает давление на нефть продажами топлива из госрезервов

"Интер РАО" — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.