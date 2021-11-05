МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Чистый убыток международного энергетического концерна Uniper, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала составил 4,768 миллиарда евро против прибыли в 446 миллионов годом ранее, говорится в отчетности компании. Стоимость газа в Европе приближается к $900 за тысячу кубометров

Среди основных факторов, которые привели к такому убытку, Uniper назвал резкое повышение цен на сырье. "В течение (первых — ред.) девяти месяцев 2021 года негативные изменения от рыночной стоимости фьючерсов преобладали над позитивными изменениями… что привело к нереализованному чистому убытку", — говорится в отчете.

Выручка Uniper за этот период при этом выросла в два с половиной раза, до 78,498 миллиарда евро. Скорректированный показатель EBIT увеличился на 51% в годовом выражении и составил 614 миллионов евро. Убыток на акцию составил 13,2 евро после прибыли в 1,06 евро годом ранее. Чистый долг компании на 30 сентября составил 1,39 миллиарда евро, сократившись за год вдвое.

В третьем квартале чистый убыток компании составил 4,748 миллиарда евро против 231 миллиона евро год назад. Выручка подскочила в 3,4 раза в годовом выражении и составила 37,05 миллиарда евро. Убыток на акцию составил 13,01 евро после 0,69 евро годом ранее.

Компания также повысила прогноз финансовых результатов на текущий год. Так, скорректированный показатель EBIT ожидается на уровне 1,05-1,3 миллиарда евро после ранее прогнозируемого диапазона в 0,8-1,05 миллиарда. Uniper также ожидает скорректированную чистую прибыль на уровне в 0,85-1,05 миллиарда евро. Согласно прошлому прогнозу компания ожидала этот показатель на уровне в 650-850 миллионов евро.

Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации компании E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Uniper принадлежит российская "дочка" — "Юнипро", в состав которой входят Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, филиал "Э.ОН Инжиниринг" и московское представительство ПАО "Юнипро".