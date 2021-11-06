КИЕВ, 6 ноя — ПРАЙМ. Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, следует из данных на сайте компании "Укрэнерго". Нефтедобывающие страны отказались подчиниться Байдену

Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии.

Ранее "Укрэнерго" объявила аукционы на импорт электроэнергии в связи с истечением срока действия запрета на такой импорт, который был продлён Национальной комиссией Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), до 31 октября. "Энергоатом" на минувшей неделе забронировал почти все мощности межгосударственных линий электропередачи на ноябрь из Белоруссии. При этом восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступных мощностей для импорта электроэнергии из РФ в ноябре. Минэнерго Белоруссии сообщил, что страна в рамках договора об оказании аварийной помощи поставит в Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах речи пока не идет.

Согласно опубликованным на сайте данным, импорт составляет "5 МВт/час".

Ранее в периоды, когда запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии на Украине не действовал, осуществлялись коммерческие перетоки электроэнергии. Кроме того, во время неблагоприятных погодных условий в зимний период украинская сторона неоднократно обращалась к Белоруссии с запросом о поставках электроэнергии, необходимой для обеспечения устойчивой работы своей энергосистемы.