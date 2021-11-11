МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Федеральная сетевая компания единой энергетической системы "Россети" (ПАО "ФСК ЕЭС") модернизировала подстанцию "Березовая" в Хабаровском крае для транзита электроэнергии по территориям вдоль Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает филиал компании "Магистральные электросети Востока". Власти подготовили поддержки для бизнеса Хабаровского края

"Россети ФСК ЕЭС" ввела в работу современное коммутационное оборудование на одном из транзитных центров питания Хабаровского края – подстанции 220 кВ "Березовая". На энергообъекте установили новые элегазовые выключатели класса напряжения 220 кВ вместо масляных аналогов. В результате технического переоснащения повышена надежность транзита электроэнергии по территориям вдоль БАМ, а также электроснабжения четырех поселков Солнечного района, лесозаготовительных и золотодобывающих предприятий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость работ — более 100 миллионов рублей. Элегазовые выключатели – одни из самых современных типов высоковольтного оборудования. В отличие от применявшихся ранее масляных аналогов они компактны, надежны в эксплуатации, безопасны и экологичны, имеют более длительный межремонтный период. "Их конструкция позволяет значительно сократить объемы ремонта и технического обслуживания оборудования", — отмечается в документе.

Мощность подстанции 220 кВ "Березовая" составляет 50 МВА. Она участвует в транзите электроэнергии от подстанции 220 кВ на западе Амурской области до подстанции 500 кВ "Комсомольская" в Хабаровском крае и обеспечивает электроснабжение потребителей Солнечного района с общей численностью населения 36 тысяч человек.