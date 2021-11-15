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Ангольский посол рассказал о планах строительства АЭС
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Вопрос строительства АЭС в Анголе стоит на повестке дня переговоров с РФ, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья. "Строительство АЭС достаточно... ПРАЙМ, 15.11.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Вопрос строительства АЭС в Анголе стоит на повестке дня переговоров с РФ, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.
"Строительство АЭС достаточно дорогостоящее. Важно то, что вопрос стоит на повестке дня переговоров двух стран", — сказал он.
По словам Куньи, Ангола намерена пользоваться возможностями, которые открываются при сотрудничестве с РФ в атомной энергетике.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:00.