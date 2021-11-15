МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Вопрос строительства АЭС в Анголе стоит на повестке дня переговоров с РФ, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья. Власти Словении: ЕС в будущем потребуется атомная энергия

"Строительство АЭС достаточно дорогостоящее. Важно то, что вопрос стоит на повестке дня переговоров двух стран", — сказал он.

По словам Куньи, Ангола намерена пользоваться возможностями, которые открываются при сотрудничестве с РФ в атомной энергетике.

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