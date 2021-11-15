МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Метод эталонов в электросетевом комплексе позволит повысить прозрачность тарифообразования на услуги передачи электроэнергии, а также исключит тарифную дискриминацию, заявил РИА Новости главный эксперт Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Назар Сапаров. ФАС рассказала о влиянии эталонного метода тарификации на цены

Ранее СМИ сообщали, что бизнес предупредил о банкротстве и ликвидации ряда территориальных сетевых организаций (ТСО), а также о росте цен на электроэнергию для потребителей в случае преждевременного внедрения эталонных тарифов в электроэнергетике. Позднее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ заявила, что введение тарифов таким методом к росту стоимости электричества для населения не приведет.

"Важно отметить, что метод эталонов в электросетевом комплексе позволит, в первую очередь, повысить прозрачность тарифообразования на услуги по передаче электрической энергии для конечного потребителя. И самое главное, исключит тарифную дискриминацию", — считает эксперт.

Сапаров отметил, что важное значение имеет методология определения эталонных расходов, при этом, по словам эксперта, важно учесть региональные особенности и предусмотреть единый алгоритм их расчета, чтобы избежать недостоверных расчетов эталонов.

"Как итог внедрения метода эталонных затрат — развитие электросетевого комплекса и применение новых технологий для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения конечных потребителей", — заключил он.

При формировании тарифов по эталонному принципу для компаний определяется некий эталонный уровень расходов, в зависимости от которого и устанавливается конкретный тариф. Это призвано стимулировать компании к экономии и повышению эффективности работы. Замруководителя ФАС Виталий Королев в апреле сообщал, что введение эталонных тарифов на передачу электроэнергии ожидается уже с будущего года. А в мае ФАС также представила проект документа о переходе на эталонное тарифообразование в теплоснабжении.