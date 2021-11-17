МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК, входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО за девять месяцев 2021 года составила 3,619 миллиарда рублей против убытка 518 миллионов рублей в аналогичном периоде прошлого года, говорится в ее отчете.

Выручка компании выросла на 24,7% — до 117,64 миллиарда рублей. Операционные расходы увеличились на 20,6% — до 112,004 миллиарда рублей.