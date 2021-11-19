МИНСК, 19 ноя — ПРАЙМ. Глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что анализ внепланового отключения от сети первого блока Белорусской АЭС показал, что все технологические системы станции находятся в работоспособном состоянии, скоро ожидается включение блока в энергосеть. Минэнерго Белоруссии сообщило об автоматическом отключении БелАЭС

В среду минэнерго Белоруссии сообщило, что первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети действием автоматики, радиационный фон остался в норме.

"По результатам диагностики все технологические системы и оборудование находятся в работоспособном состоянии. Замечаний нет. Поэтому вчера с согласования Госатомнадзора начались пусковые операции по выводу реакторной установки на минимально контролируемый уровень с последующим увеличением мощности реакторной установки и в ближайшее время с включением в сеть первого энергоблока", — сказал Каранкевич. Его слова приводит пресс-служба минэнерго в официальном Telegram-канале ведомства.