Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев выросла на 37,3%
Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев выросла до 78,765 миллиарда рублей
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев 2021 года выросла на 37,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 78,765 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка составила 851,27 миллиарда рублей, выросла на 19,4% в годовом выражении. Показатель EBITDA вырос на 38% и составил 119,413 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/Energy/20211125/835320506.html
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