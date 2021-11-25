МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев 2021 года выросла на 37,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 78,765 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка составила 851,27 миллиарда рублей, выросла на 19,4% в годовом выражении. Показатель EBITDA вырос на 38% и составил 119,413 миллиарда рублей.