ТАШКЕНТ, 25 янв — ПРАЙМ. Подача электричества в жилые дома и квартиры восстанавливается в Ташкенте, сообщает корреспондент РИА Новости. Схема работы алма-атинского энергоузла полностью восстановлена

Ранее Министерство энергетики республики сообщило, что в 9.00 мск в некоторых регионах страны произошло отключение электроэнергии. Позже в ведомстве отметили, что началось поэтапное восстановление подачи электричества гражданам. Как сообщили в пресс-службе казахстанского оператора по управлению энергосетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, коснувшаяся ряда стран Центральной Азии, произошла в результате перегрузки транзитной линии на территории Казахстана.

В соцсетях жители Ташкента распространяют сообщения о возобновлении подачи электроэнергии в квартиры и жилые дома.

Во вторник наблюдались массовые отключения электроэнергии в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, предполагается, что это связано с аварией в объединенном энергокольце Центральной Азии.

Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА) была создана в советское время, она представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы южных районов Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.