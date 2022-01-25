КИЕВ, 25 янв — ПРАЙМ. Украина во вторник запросила у Белоруссии аварийную помощь по поставками электроэнергии для того, чтобы сэкономить ресурс для обеспечения покрытия пиков в будущем, говорится в сообщении компании "Укрэнерго". "Газпром" с понедельника увеличил транзит газа через Украину в Европу

По данным компании, во вторник диспетчерский центр национальной энергокомпании "Укрэнерго" активировал аварийную помощь по энергосистеме Белоруссии с 10.00 до 13.00 (11.00 до 14.00 мск) в объеме 450 МВт в час, с 13.00 до 14.00 и с 16.00 до 17.00 (с 14.00 до 15.00 и с 17.00 до 18.00 мск) в объеме 200 МВт в час.

"Запрос аварийной помощи не связан с недостаточностью в энергосистеме резервов мощности, но необходим для экономии доступных на сегодняшний день резервов и обеспечения устойчивого покрытия пиков потребления в последующие периоды", — говорится в сообщении компании.

Ранее глава минэнерго Герман Галущенко сообщил, что один энергоблок на Хмельницкой АЭС и один на Запорожской АЭС во вторник выведены из работы на краткосрочный ремонт, сейчас на Украине на всех АЭС работают 12 из 15 энергоблоков, несмотря на это, по его словам, энергосистема сбалансирована. Галущенко отметил, что краткосрочный ремонт выведенных энергоблоков будет завершен в течение одного-двух дней, после этого их подключат к системе. Министр добавил, что 15-й энергоблок также будет запущен в работу к концу этой недели, тогда в энергосистеме будут работать все 15 энергоблоков.

Всего на Украине действуют четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками (все с реакторами ВВЭР), одна из которых, Запорожская АЭС с шестью энергоблоками общей установленной мощностью 6000 МВт, крупнейшая в Европе. По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе.