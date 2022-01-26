ТАШКЕНТ, 26 янв — ПРАЙМ. Теплоснабжение восстановлено на всей территории Ташкента после масштабного отключения электричества в Узбекистане накануне, сообщила в среду пресс-служба жилищно-коммунального обслуживания страны. В Узбекистане возобновлена добыча на 62 месторождениях газа

В некоторых регионах Узбекистана 25 января произошло отключение электроэнергии. Позже минэнерго республики сообщило, что началось постепенное обеспечение подачи электроэнергии в обесточенные районе. Как сообщила пресс-служба казахского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в энергосистеме, коснувшаяся ряда стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.

"Теплоснабжение Ташкента восстановлено на 100%", — сообщается в Telegram-канале министерства. По данным ведомства, в городе восстановлены все котельные, подающие тепло в более чем 9 тысяч многоквартирных домов.

Прошлой ночью в Ташкенте была полностью восстановлена подача электроэнергии и воды.

Во вторник были зафиксированы массовые отключения электричества на территориях Казахстана, Узбекистана и Киргизии, предположительно, это связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.

Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.