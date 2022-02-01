МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в РФ с начала 2022 года выросло на 3,7%, до 108,56 миллиарда кВт.ч, выработка — на 3,6%, до 111,028 миллиарда кВт.ч, сообщил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.

"По состоянию на 31 января 2022 года потребление электроэнергии в Российской Федерации с начала 2022 года выросло на 3,7% к аналогичному периоду прошлого года и составило 108,558 миллиарда кВт.ч, выработка электроэнергии объектами генерации с начала года увеличилась на 3,6%, до 111,028 миллиарда кВт.ч", — сообщил он журналистам.