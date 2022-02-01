В Минэнерго сообщили о росте электропотребления с начала года
Минэнерго: электропотребление в России с начала 2022 г выросло на 3,7%
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в РФ с начала 2022 года выросло на 3,7%, до 108,56 миллиарда кВт.ч, выработка — на 3,6%, до 111,028 миллиарда кВт.ч, сообщил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.
"По состоянию на 31 января 2022 года потребление электроэнергии в Российской Федерации с начала 2022 года выросло на 3,7% к аналогичному периоду прошлого года и составило 108,558 миллиарда кВт.ч, выработка электроэнергии объектами генерации с начала года увеличилась на 3,6%, до 111,028 миллиарда кВт.ч", — сообщил он журналистам.
https://1prime.ru/Energy/20220201/835950546.html
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