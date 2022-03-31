МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Меры правительства РФ по поддержке электросетевого комплекса позволят обеспечить стабильность тарифов на электроэнергию для потребителей, считает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. ФАС предложила запретить валютные контракты внутри России

Правительство РФ поддержало предложение службы не исключать из необходимой валовой выручки средства для электросетевых компаний в случае невыполнения ими инвестиционных программ. Критерием невыполнения в данном случае являются объективные причины увеличения срока закупок и поставок оборудования.

Ранее, если компания не выполняла инвестпрограмму и не использовала средства на её реализацию, они исключались из необходимой валовой выручки. Теперь же появилась возможность адаптировать инвестпрограммы к текущим экономическим реалиям.

"Это позволит избежать дополнительной финансовой нагрузки на потребителей в будущих периодах тарифного регулирования, сохранив в настоящий момент тарифы без изменений", — отмечает служба.

ФАС обращает внимание, что принимает все необходимые меры по поддержке инфраструктурных отраслей, которые являются базовыми и системообразующими. Эти меры разрабатываются с целью обеспечения тарифной стабильности для потребителей, формируя также гибкие инструменты реагирования регулируемых компаний.

"Меры поддержки электросетевого комплекса позволят обеспечить стабильность тарифов для потребителей. Компании этой отрасли смогут использовать средства на обеспечение надежного энергоснабжения", — также говорится в сообщении.