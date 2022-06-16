2022-06-16T12:27:32+03:00
2022-06-16T12:27:32+03:00
2022-06-16T12:27:32+03:00
2022
https://1prime.ru/Energy/20220616/837191796.html
Минэнерго России ожидает сокращение экспорта электроэнергии в 2022 году
Энергосети
Новости
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МИНЭНЕРГО ОЖИДАЕТ СОКРАЩЕНИЯ ЭКСПОРТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РФ В 2022 ГОДУ ДО 18 МЛРД КВТ.Ч — ШУЛЬГИНОВ НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 16.06.2022
энергетика, энергосети, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. МИНЭНЕРГО ОЖИДАЕТ СОКРАЩЕНИЯ ЭКСПОРТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РФ В 2022 ГОДУ ДО 18 МЛРД КВТ.Ч — ШУЛЬГИНОВ НА ПМЭФ
Новость дополняется