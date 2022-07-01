МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Механизм оплаты потребителями затрат на подключение к электросетям скорректирован в РФ, его новая редакция начала свое действие в стране с 1 июля. В Грузии заявили, что не будут отказываться от российской электроэнергии

Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в феврале. Закон предполагает, что потребители с энергопринимающими устройствами (ЭУ) мощностью до 150 кВт (население, малый и средний бизнес) начнут постепенно компенсировать затраты сетевых компаний на подключение к электричеству.

Так, с 1 июля 2022 года потребители будут компенсировать 50% расходов, а с 1 января 2023 года — 100%. Расходы, не учитываемые с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2022 года в составе платы за техприсоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, будут включаться в расходы сетевой организации, говорится в тексте закона.

Закон дает возможность правительству РФ устанавливать размер платы за техприсоединение объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт и до 150 кВт включительно. Минэнерго ранее предложило повысить плату за подключение населения к электросетям с нынешних 550 рублей до 5000 рублей за 1 кВт, для льготных категорий граждан установить плату в 1000 рублей за всю процедуру подключения, но окончательное решение по этой мере пока не было принято.

Кроме того, законом с 1 июля 2024 года снимается запрет на включение в состав платы за техприсоединение ЭУ мощностью свыше 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры.

Сейчас в плату за техприсоединение не включаются затраты сетевых компаний на сооружение электросетевой инфраструктуры. И хотя часть затрат компенсируется в тарифе на услуги по передаче электроэнергии, есть некомпенсированные выпадающие доходы. По оценкам "Россетей", плата по техприсоединению составляет 10-15% соответствующих затрат электросетевых организаций.