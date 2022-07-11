МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Электричество в Эстонии подорожало в понедельник до рекордных в этом году 415 евро за мегаватт-час, сообщила пресс-служба государственного энергетического концерна Eesti Energia. Электроэнергия в Литве и Латвии подорожала в июне

"Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в понедельник выросла до рекордных в этом году 415,65 евро за мегаватт-час. Причина высокой цены заключается в том, что Финляндия, Латвия и Литва испытывают дефицит производства электроэнергии, а внешние соединения между странами работают с максимальной нагрузкой", — говорится в сообщении концерна, переданном порталу государственного телерадиовещания ERR.

По словам пресс-секретаря Eesti Energia Прийта Лутса, у финнов из-за замены топлива на неделю выведена из строя АЭС "Олкилуото-1" мощностью почти 900 мегаватт. Кроме того, производитель тепла Fortum временно закрыл крупнейшую угольную электростанцию Мери-Пори мощностью 565 мегаватт, сославшись на нехватку рабочей силы. Выработке электроэнергии в Финляндии также мешает безветренная погода. Лутс добавил, что важно учитывать и то, что из России больше не поступает электроэнергия в Финляндию и Балтийский регион.

"В понедельник Эстония будет производить больше электроэнергии, чем потребляет. Излишки производства будут отправляться в Финляндию для удовлетворения спроса там", — отметил Лутс.

Как сообщила в понедельник литовская компания по электроснабжению Elektrum Lietuva, электроэнергия в Литве в июне подорожала на 35%, в Латвии – на 33%, в Эстонии на 15%.

Абсолютный рекорд биржевых цен на электроэнергию в Эстонии был зафиксирован 7 декабря 2021 года. Тогда цена достигла 469,03 евро за мегаватт-час.