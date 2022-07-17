СМИ: Финляндия может столкнуться с отключением электроэнергии зимой
YLE заявила, что Финляндия может столкнуться с отключением электроэнергии на два часа зимой
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Финляндия, вероятно, столкнется с отключением бытовых потребителей от электроснабжения до двух часов в сутки уже этой зимой. Об этом заявляет общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на прогноз электросетевого оператора страны Fingrid.
По данным оператора, в случае нехватки электроэнергии потребление в стране может быть снижено максимум на два часа. Также будут чередоваться запланированные заранее отключения систем.
Отмечается, что отключение электроэнергии является крайней мерой, к которой правительство Финляндии прибегнет только в крайнем случае.
Министр экономики страны Мика Линтиля подчеркнул, что ситуация зимой в энергетике во многом зависит от запуска третьего энергоблока АЭС "Олкилуото", который регулярно переносится и сейчас ожидается в декабре.
Как уточняют в YLE, возможный дефицит электроэнергии связан с отказом от российских энергоносителей, нефти и газа, заместить которые крайне трудно.
https://1prime.ru/Energy/20220717/837514913.html
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