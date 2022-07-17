МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Финляндия, вероятно, столкнется с отключением бытовых потребителей от электроснабжения до двух часов в сутки уже этой зимой. Об этом заявляет общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на прогноз электросетевого оператора страны Fingrid. Инфляция в Финляндии ускорилась в июне до 7,8%

По данным оператора, в случае нехватки электроэнергии потребление в стране может быть снижено максимум на два часа. Также будут чередоваться запланированные заранее отключения систем.

Отмечается, что отключение электроэнергии является крайней мерой, к которой правительство Финляндии прибегнет только в крайнем случае.

Министр экономики страны Мика Линтиля подчеркнул, что ситуация зимой в энергетике во многом зависит от запуска третьего энергоблока АЭС "Олкилуото", который регулярно переносится и сейчас ожидается в декабре.

Как уточняют в YLE, возможный дефицит электроэнергии связан с отказом от российских энергоносителей, нефти и газа, заместить которые крайне трудно.