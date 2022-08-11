МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Румынская электроэнергетическая публичная компания Transelectrica и государственная молдавская компания Moldelectrica подписали в четверг договор, предусматривающий коммерческие перетоки электроэнергии между двумя странами. The Telegraph: десятки тысяч британцев отказались платить за электроэнергию

В марте 2022 года система электроснабжения Молдавии была синхронизирована с европейской. Тестовые подключения к румынским сетям произошли 17 марта. Румыния экспортировала энергию в Молдавию мощностью 375,3 МВт.

"Коммерческий обмен электроэнергией с Молдавией начнется сразу после завершения всего процесса согласования технических деталей и коммерческих аспектов. Первые сделки… намечены на октябрь этого года", — отметили в Тranselectrica, добавив, что реализация проекта поспособствует развитию и надлежащему функционированию европейского энергетического рынка.

Отмечается, что Молдавия в данный момент закупает 70% электроэнергии у Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья, принадлежит российской "Интер РАО") по цене 60 долларов за 1 МВт/ч, а 30% — у украинского "Энергоатома" по цене 78 долларов за 1 МВт/ч. Ежегодные потребности Молдавии в электроэнергии оцениваются в 800 МВт.