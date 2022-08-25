Электроснабжение всей Запорожской области восстановлено
Власти Запорожской области заявили о восстановлении энергоснабжения во всем регионе
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Электроснабжение всех городов и районов Запорожской области, где днем в четверг возникли перебои, восстановлено, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Электроснабжение всех городов и районов Запорожской области восстановлено", — отметил он в мессенджере Telegram.
Ранее сообщалось, что на территории Запорожской и Херсонской областей произошли перебои с электроснабжением. Причина — короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, из-за чего системы безопасности сработали на Запорожской АЭС. После сбоя электроснабжения произведено переподключение.
https://1prime.ru/Energy/20220825/837892482.html
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