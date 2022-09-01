МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Британские власти выступают против отключения от электричества жителей, которые не могут оплатить счета, заявил глава Минфина страны Надим Захави. Рынок акций Великобритании завершил худшую неделю с середины июня

"Никто не должен быть отключен (от электроэнергии) из-за того, что не может позволить себе (оплачивать счета). Мы работаем с компаниями, чтобы убедиться, что люди, которые действительно страдают, получат помощь", — сказал он в эфире телеканала Sky News.

По его словам, некоторые энергетические компании уже рассылают письма своим потребителям, в которых спрашивают об их возможности оплачивать счета на электроэнергию.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

На минувшей неделе британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.