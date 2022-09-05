МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович призвала госструктуры, организации и граждан сэкономить электроэнергию на 15%, власти уже выделили дополнительный миллиард евро на закупку газа и электричества. Эксперт рассказал об интересе россиян к сербскому вину

Правительство Сербии установило 30 августа цену электроэнергии в 95 евро за мегаватт-час без учета НДС на срок с 1 сентября до 31 декабря для организаций-покупателей на коммерческом рынке. Для предприятий оборонной сферы цена установлена в 86,13 евро за мегаватт-час. Для граждан цена электроэнергии на этот период оставлена прежней — 41 евро за мегаватт-час.

"До нынешнего момента мы на импорт электричества и газа как государство выделили почти миллиард евро, невозможно оценить, сколько придется дать до конца марта, цены невозможно предвидеть. Сегодня мегаватт-час стоит 400 евро, несколько дней назад был 730 евро, кто знает, сколько будет стоить в декабре и январе, когда импортируем заметно больше летних 4-5% от всего объема потребления. Чтобы не отдавать столько денег, нам необходимо как обществу и государству сократить расходы, поэтому мы и предложили рекомендации, мягкие меры для всех, но они много значат, сможем сэкономить около 15% энергии", — цитирует Михайлович ее пресс-служба.

Она напомнила, что все государственные и муниципальные учреждения должны до 15 сентября разработать и доставить Минэнерго планы снижения расходов энергии на 15%. Министерство горного дела и энергетики Сербии опубликовало 30 августа рекомендации по экономии электроэнергии для государственных, муниципальных, коммерческих учреждений и домовладений в свете роста цен.

Рекомендуется рациональное использование освещения, ограничение работы декоративного освещения, использование LED-приборов, замена оконных и дверных проемов для увеличения энергоэффективности, установка солнечных панелей, переход с отопительных электроприборов на другие источники отопления, использование тепловых насосов, что должно привести к снижению расхода энергии на 15% относительно того же периода прошлого года.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил ранее, что власти страны из-за мирового кризиса и его влияния на энергоснабжение и снабжение продовольствием фактически вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта. Сам Вучич заявил 30 августа, что выключил свой холодильник и большинство осветительных приборов на своем этаже в президентской резиденции ради экономии электроэнергии.

Производителем свыше 50% энергии в стране является сеть теплоэлектростанций "Никола Тесла" (ТЕНТ) с максимальными годовыми показателями в 20 тысяч произведенных гигаватт-часов и 28 миллионами тонн переработанного лигнита из бассейна "Колубара".