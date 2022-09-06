МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин на сессии "Электроэнергетика Дальнего Востока: расширение зоны конкурентного ценообразования и интеграция с ЕЭС России" рассказал о проектах в сетевом комплексе, направленных на снятие инфраструктурных ограничений и развитие рыночных отношений в отрасли.

В мероприятии приняли участие министр энергетики РФ Николай Шульгинов, заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев и главы крупных энергокомпаний.

Полностью регулируемая система ценообразования и обособленность энергетики ДФО являются сдерживающими факторами для развития макрорегиона, отметил Рюмин. Для решения этих вопросов необходимо усиление связей между энергосистемами Сибири и Востока и электрических сетей в регионах ДФО.

Он отметил, что "Россети" уже ведут масштабное сетевое строительство в ДФО для увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба, освоения минерально-сырьевой базы и создания новых индустриальных кластеров. В текущем году программа группы "Россети" в округе составляет 75 миллиардов рублей.

На следующем этапе запланировано строительство двух новых транзитов 220 кВ "Даурия — Могоча" и "Таксимо — Чара" общей протяженностью 560 км, а также модернизации нескольких действующих центров питания. Это обеспечит передачу до 350 МВт мощности из ОЭС Сибири и до 450 МВт — из ОЭС Востока.

На горизонте после 2026-28 гг. рассматривается развитие сети 500 кВ с увеличением перетоков до 620 МВт и 690 МВт соответственно.

"Инфраструктурные проекты дают комплексный результат. Усиление связей энергосистемы Дальнего Востока с ЕЭС России и сетей в регионах ДФО необходимо не только для развития конкурентных отношений на рынке, но и для надежного электроснабжения потребителей с учетом перспективного роста нагрузок. При этом, реализация системно значимых проектов, не связанных напрямую с присоединением потребителей, потребует привлечения государственной поддержки", — подытожил Рюмин.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.