МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Расходы на снижение цен на электроэнергию не могут покрываться только за счет государственных бюджетов стран Евросоюза, заявила в пятницу министр по экологическим преобразованиям и демографическим проблемам Испании Тереза Рибера. В Германии не ожидают коллапса на фоне "гомеопатических доз" газа из России

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу обсудят дополнительные меры, которые могут быть применены в ЕС ввиду высоких цен на энергию.

"Невозможно, чтобы это снижение цены на электроэнергию производилось только на основе взносов из государственных бюджетов стран", — сказала она по прибытии на встречу глав минэнерго ЕС в Брюсселе.

По ее словам, европейским министрам энергетики следует найти решение данной проблемы.

При текущем росте цен следует обеспечить все необходимые условия для того, чтобы энергетические операторы по всей Европе продолжали покупать электроэнергию по разумным для себя ценам, добавила Рибера.