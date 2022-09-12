МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Электроснабжение Энергодара и близлежащих регионов обеспечивается через подстанции, через которые идет электроэнергия с территории России, сообщил глава администрации города Александр Волга. Эксперт не исключил ядерную опасность на фоне остановки шестого блока ЗАЭС

"На данный момент генерация полностью прекращена, приходит со стороны Киева по участку ЛЭП электричество исключительно для обеспечения нужд самой атомной электростанции. Все обеспечение близлежащих регионов и самого города Энергодара переключено на подстанции, через которые идет электрический ток из Российской Федерации", — сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее власти Запорожской области информировали об остановке последнего работающего шестого энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова", реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов. Причина остановки энергоблоков Запорожской АЭС связана с возможностью аварийной ситуации из-за постоянно меняющейся нагрузки и режимов работы турбин и реакторов в связи с обстрелами высоковольтных линий и энергоинфраструктуры, отметили власти.