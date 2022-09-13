МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Компания "Россети "ФСК ЕЭС" модернизировала противоаварийную автоматику на подстанции 220 кВ "Западно-Сибирская" в Новокузнецке, что позволило увеличить до 80 МВт объем технологического присоединения к сетям нового кислородного завода, который выпускает продукты разделения воздуха для нужд металлургии, химической промышленности, машиностроения. Также проект предусматривает производство медицинского кислорода для больниц Кузбасса.

На подстанции смонтированы российские устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) на микропроцессорной базе, которые отличаются высокой эффективностью и быстродействием. Аппаратура гарантирует надежную передачу и прием управляющих команд в любых режимах работы энергосистемы.

Отмечается, что новый кислородный завод был введен в эксплуатацию в 2021 году, он реализован на промышленной площадке металлургического комбината ЕВРАЗ ЗСМК.

Продукты разделения воздуха используются в металлургическом производстве. Помимо этого азот, кислород и аргон поставляется на предприятия других отраслей. Современные технологии позволяют значительно снижать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Мощность подстанции 220 кВ "Западно-Сибирская" — 490 МВА, она питает не только металлургический комбинат, но и весь Заводской район Новокузнецка (население — около 95 000 человек), а также пять угольных шахт на юге Кузбасса.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.