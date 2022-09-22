МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. "Системный оператор" прогнозирует рост электропотребления в Единой энергосистеме (ЕЭС) России в 2028 году на 5,8% к уровню 2022 года, следует из презентации главы оператора Федора Опадчего на конференции "Новая Россия — новая энергетика", организованной "Советом производителей энергии". СО ЕЭС сообщил о задержках в модернизации ТЭС в России

Согласно презентации, в 2028 году потребление электроэнергии в ЕЭС России составит 1,177 триллиона кВт.ч против ожидаемых 1,112 триллиона кВт.ч. в 2022 году. "+64 миллиарда кВт.ч, +5,8%", — указывается на слайде.

Кроме того, из презентации следует, что совокупленная установленная мощность электростанций в ЕЭС РФ к 2028 году вырастет на 6 ГВт, до 253 ГВт. При этом большую часть — 66% — будут составлять тепловые электростанции. На гидро- и гидроаккумулирующие станции придется 20%. Атомные станции составят 11% и еще 3% придется на солнечные и ветровые станции.

Опадчий также заявил, что в настоящий момент электропотребление в ЕЭС РФ демонстрирует рост на 1,9% к 2021 году.

По данным Минэнерго РФ, электропотребление в стране в 2021 году выросло на 5,4% — до 1,107 триллиона кВт.ч, выработка — более чем на 6%, до 1,131 триллиона кВт.ч. В 2022 году прогнозируется рост потребления на 2%.