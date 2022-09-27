Иордания и Саудовская Аравия объединят электросети к 2025 году
Иордания и Саудовская Аравия договорились о начале эксплуатации объединенной электросети в 2025 году
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Иордания и Саудовская Аравия договорились о начале коммерческой эксплуатации объединенной электросети во второй половине 2025 года, заявил генеральный директор Национальной энергетической компании Иордании (National Electric Power Company, NEPCO) Амджад Равашда.
"Стороны договорились, что во второй половине 2025 года осуществят коммерческий запуск проекта (объединения электросетей — ред.)", — сказал глава NEPCO журналистам по итогам переговоров с саудовской делегацией в Аммане, посвященных ходу работ по объединению электросетей двух стран.
Запуск проекта позволит Эр-Рияду и Амману повысить надежность электроснабжения и сделать его более экономным за счет гибкого распределения резервов единой электросети, отметил Равашда. По его словам, NEPCO одновременно реализует несколько подобных проектов с соседними странами, что позволит Иордании стать одним из региональных хабов в области электроэнергетики.
Иордания и Саудовская Аравия в 2020 году подписали меморандум об объединении электросетей двух стран. Ожидается, что до конца 2022 года стороны подпишут полный пакет документов, необходимых для запуска проекта.
https://1prime.ru/Energy/20220927/838264517.html
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