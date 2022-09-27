МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Иордания и Саудовская Аравия договорились о начале коммерческой эксплуатации объединенной электросети во второй половине 2025 года, заявил генеральный директор Национальной энергетической компании Иордании (National Electric Power Company, NEPCO) Амджад Равашда. Reuters: Shell вышла из двух проектов ветровых электростанций в Ирландии

"Стороны договорились, что во второй половине 2025 года осуществят коммерческий запуск проекта (объединения электросетей — ред.)", — сказал глава NEPCO журналистам по итогам переговоров с саудовской делегацией в Аммане, посвященных ходу работ по объединению электросетей двух стран.

Запуск проекта позволит Эр-Рияду и Амману повысить надежность электроснабжения и сделать его более экономным за счет гибкого распределения резервов единой электросети, отметил Равашда. По его словам, NEPCO одновременно реализует несколько подобных проектов с соседними странами, что позволит Иордании стать одним из региональных хабов в области электроэнергетики.

Иордания и Саудовская Аравия в 2020 году подписали меморандум об объединении электросетей двух стран. Ожидается, что до конца 2022 года стороны подпишут полный пакет документов, необходимых для запуска проекта.