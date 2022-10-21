МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Поставщик электроэнергии для центральных и южных молдавских районов предупредил потребителей о возможных "веерных" отключениях из-за энергетического кризиса и дефицита энергии, сообщили в пресс-службе компании Premier Energy. Молдавия дозакупила газ на случай прекращения поставок "Газпрома"

Ранее государственное предприятие Energocom предупредило Premier Energy о наличии дефицита электроэнергии.

"Из-за отсутствия мощности в условиях режима повышенной готовности в электроэнергетике, установленного Комиссией по чрезвычайным ситуациям, оператор распределительной системы Premier Energy Distribution может получить предписание об ограничении потребления до объемов, предусмотренных договоров путем отключения от сети некоторых категорий потребителей, применяя отключения "веером", — отмечается на интернет-портале поставщика.

В компании обещают, что заранее предупредят потребителей о возможных отключениях через соцсети и по электронной почте. Premier Energy также предупредит города или отдельные районы, направив уведомления в органы местной государственной администрации.