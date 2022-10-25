МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. На Украине разрушено около 40% сетей и подстанций энергоинфраструктуры, поэтому электроэнергии в страны Евросоюз невозможен, заявил глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Андрей Герус. Украинские предприятия попали в графики ограничения энергопотребления

"Массированные ракетные обстрелы повредили около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей энергетической системы Украины. Сегодня импорт электрической энергии не является панацеей, проблема, которую мы имеем сегодня — это сети и подстанции, которые находились близко к электростанциям. Эти подстанции обеспечивали транзит электроэнергии", — процитировал его слова Telegram-канал Верховной рады.

Герус добавил, что Украина не испытывает дефицита генерации электроэнергии и определенные объемы могла бы импортировать для дополнительной стабилизации энергосистемы, но из-за поврежденных сетей есть временный дефицит у конечных потребителей.

Генпрокурор страны Андрей Костин сообщил, что с начала спецоперации РФ на территории страны, из-за атак на объекты электроэнергетики больше всего ударов по объектам критической инфраструктуры нанесено в Днепропетровской области, там ударам подверглись восемь объектов, шесть объектов – во Львовской области, пять в Винницкой, четыре в Сумской, четыре в Харькове и столько же в Киеве.

Ранее в минэнерго Украины сообщили, что с 11 октября страна прекращает экспорт электроэнергии в ЕС в связи с ракетными обстрелами.