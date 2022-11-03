СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — ПРАЙМ. В настоящее время Запорожская АЭС (ЗАЭС) полностью отключена от энергосистемы Украины, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не прекратил атаки, заявил Патрушев

"На данный момент Запорожская АЭС полностью отключена от украинской энергосистемы. Сейчас атомная станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет дизель-генераторов. Система питания оптимизирована", — сказал он.

Рогов добавил, что аварийной ситуации на ЗАЭС не допущено.

"Радиационный фон в норме", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что два энергоблока ЗАЭС переведены в состояние "горячего останова", что позволило возобновить подачу теплоснабжения в Энергодаре. После этого украинская сторона, по словам советника гендиректора "Росэнергоатома" Рената Карчаа, обесточила две линии ЗАЭС, в результате чего атомная станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет дизель-генераторов.