Запорожскую АЭС полностью отключили от украинской энергосистемы
Член администрации Запорожской области Рогов: ЗАЭС отключена от украинской энергосистемы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — ПРАЙМ. В настоящее время Запорожская АЭС (ЗАЭС) полностью отключена от энергосистемы Украины, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"На данный момент Запорожская АЭС полностью отключена от украинской энергосистемы. Сейчас атомная станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет дизель-генераторов. Система питания оптимизирована", — сказал он.
Рогов добавил, что аварийной ситуации на ЗАЭС не допущено.
"Радиационный фон в норме", — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что два энергоблока ЗАЭС переведены в состояние "горячего останова", что позволило возобновить подачу теплоснабжения в Энергодаре. После этого украинская сторона, по словам советника гендиректора "Росэнергоатома" Рената Карчаа, обесточила две линии ЗАЭС, в результате чего атомная станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет дизель-генераторов.
https://1prime.ru/Energy/20221103/838696948.html
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